Лунев присоединится к сборной России на Мальте
Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев присоединится к национальной команде на Мальте, где пройдет первая встреча отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом журналистам сообщила пресс-служба сборной.
«Лунев присоединится к сборной на Мальте», — цитирует ТАСС представителя сборной.
Матч Мальта — Россия состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
29-летний голкипер провел за национальную команду семь матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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