Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Лунев присоединится к сборной России на Мальте

12:14
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов., «СЭ»
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов., «СЭ»
Теги:

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев присоединится к национальной команде на Мальте, где пройдет первая встреча отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом журналистам сообщила пресс-служба сборной.

«Лунев присоединится к сборной на Мальте», — цитирует ТАСС представителя сборной.

Матч Мальта — Россия состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

29-летний голкипер провел за национальную команду семь матчей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10956727

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...