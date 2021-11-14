Хорватия — Россия: стало известно, кто не войдет в заявку на матч
По данным «СЭ», в заявку сборной России на отборочный матч чемпионата мира-2022 с командой Хорватии не войдут защитник «Ростова» Максим Осипенко и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
В число тех, кто может выйти на поле, включены:
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия);
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция);
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»);
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Сегодня, 14 ноября, Хорватия на своем поле примет сборную России в решающем матче за первое место в группе Н на стадии отбора ЧМ-2022. Начало встречи — в 17.00 (мск).
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