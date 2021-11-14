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Экс-хавбек сборной Хорватии сделал прогноз на матч с Россией

14:40
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко в интервью «СЭ» предположил, что российская команда уступит в Сплите.

— Что вы думаете о сборной России? Кого из игроков вы бы выделили?

— Игроков не назову, но видел, что вы разгромили Кипр 6:0. А мы ответили победой над Мальтой — 7:1. Россию устраивает ничья, так что ей не надо будет спешить, это плюс. Но в Сплите будет очень трудно. На мой взгляд, Хорватия должна с первых минут полезть в атаку и постараться забить первой. Это даже хорошо — когда нам достаточно ничьей, мы играем не так, как надо.

— Деян Ловрен сказал, что в Сплите — как в гостях у дьявола. О чем он?

— Да, в Сплите, очень активная публика. Еще и поэтому надо забить быстрый мяч — я уверен, что трибуны сразу же будут громко поддерживать сборную, и Россию это может оглушить на какое-то время.

— Будет полный стадион?

— Да, 100 процентов зрителей с ковид-паспортами, будет 30 тысяч зрителей. Кстати, я видел новости о том, что, может быть, после игры снова трибуны в Хорватии закроют или сократят вместимость. То есть для этой игры сделали исключение. Все понимают ее важность.

— Ваш прогноз?

— Хорватия победит — 2:1. Очень надеюсь на это.

Сегодня, 14 ноября в Сплите состоится матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Российская команда обеспечит себе выход на чемпионат мира в случае, если не проиграет хорватам. Начало встречи — в 17.00 (мск).

«В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры