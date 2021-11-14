Экс-хавбек сборной Хорватии сделал прогноз на матч с Россией
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко в интервью «СЭ» предположил, что российская команда уступит в Сплите.
— Что вы думаете о сборной России? Кого из игроков вы бы выделили?
— Игроков не назову, но видел, что вы разгромили Кипр 6:0. А мы ответили победой над Мальтой — 7:1. Россию устраивает ничья, так что ей не надо будет спешить, это плюс. Но в Сплите будет очень трудно. На мой взгляд, Хорватия должна с первых минут полезть в атаку и постараться забить первой. Это даже хорошо — когда нам достаточно ничьей, мы играем не так, как надо.
— Деян Ловрен сказал, что в Сплите — как в гостях у дьявола. О чем он?
— Да, в Сплите, очень активная публика. Еще и поэтому надо забить быстрый мяч — я уверен, что трибуны сразу же будут громко поддерживать сборную, и Россию это может оглушить на какое-то время.
— Будет полный стадион?
— Да, 100 процентов зрителей с ковид-паспортами, будет 30 тысяч зрителей. Кстати, я видел новости о том, что, может быть, после игры снова трибуны в Хорватии закроют или сократят вместимость. То есть для этой игры сделали исключение. Все понимают ее важность.
— Ваш прогноз?
— Хорватия победит — 2:1. Очень надеюсь на это.
Сегодня, 14 ноября в Сплите состоится матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Российская команда обеспечит себе выход на чемпионат мира в случае, если не проиграет хорватам. Начало встречи — в 17.00 (мск).
«В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией
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