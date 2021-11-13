Франция — Казахстан: стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Франция — Казахстан.
Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Тео Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Казахстан: Покатилов, Тайкенов, Алип, Марочкин, Ерланов, Быстров, Жарынбетов, Куат, Тапалов, Омиртаев, Аймбетов.
Матч Франция — Казахстан начнется в 22.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю