Самедов верит, что сборная России добьется нужных результатов в матче с Хорватией

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиям от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Ожидания перед игрой хорошие. Верю, что мы добьемся нужного результата. В любом случае нас устраивает даже ничья. Если будет ничья, то мы займем первое место и выйдем на ЧМ», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября 2021 года на стадионе Poljud (Сплит, Хорватия). Начало — в 17:00 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорватия с 20 баллами располагается на второй строчке.