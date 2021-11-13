Самедов верит, что сборная России добьется нужных результатов в матче с Хорватией
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиям от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
«Ожидания перед игрой хорошие. Верю, что мы добьемся нужного результата. В любом случае нас устраивает даже ничья. Если будет ничья, то мы займем первое место и выйдем на ЧМ», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября 2021 года на стадионе Poljud (Сплит, Хорватия). Начало — в 17:00 по московскому времени.
Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорватия с 20 баллами располагается на второй строчке.
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