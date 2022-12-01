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Сегодня, 19:31

Хорватия — Бельгия: Лукаку дважды за минуту не смог забить в пустые ворота

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ромелу Лукаку (в центре).
Фото Reuters

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не смог реализовать два опасных момента за одну минуту в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Хорватии.

На 61-й минуте форвард оказался перед пустыми воротами и попал в штангу ударом ногой. Минуту спустя после подачи с левого фланга Лукаку вновь мог забивать в пустые ворота, но в этот раз пробил головой выше перекладины.

В параллельном матче группы F сборная Марокко обыгрывает Канаду. В случае, если марокканцы не проиграют, а Бельгия не сможет победить Хорватию, то бельгийцы займут третье место в своей группе и не попадут в 1/8 финала ЧМ-2022.

ЧМ&nbsp;2022: 1&nbsp;декабря. ЧМ 2022: скандал с пенальти в матче Хорватия — Бельгия, Лукаку упустил два момента. Онлайн-трансляция 1 декабря
Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
0:0
Бельгия

Ромелу Лукаку
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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