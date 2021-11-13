Хохлов объяснил, почему не стал бы критиковать Миранчука за первый тайм матча с Кипром

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов объяснил, почему не стал бы критиковать Алексея Миранчука за игру в первом тайме матча с Кипром (6:0).

«А кто сильно выделялся до перерыва? Играли в спокойном для себя темпе, реализовали момент на старте матча и особо не напрягались. Поэтому всё на Миранчука точно не стал бы сваливать. Естественно, он может быть гораздо сильнее, но вся команда находилась в энергосберегающем режиме. К тому же нужно учитывать, что у него не лучшая ситуация в клубе, это не может не сказываться. Но футболист он точно неплохой», — цитирует RT Хохлова.

В матче с киприотами Миранчук сделал результативную передачу.

Завтра, 14 ноября сборная России сыграет на выезде с Хорватией, начало встречи — в 17.00 (мск). Россияне выйдут на ЧМ-2022 в случае, если не проиграют хорватам.