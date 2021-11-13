Пулишич после гола в ворота Мексики ответил на критику Очоа в адрес США
Форвард сборной США Кристиан Пулишич своеобразным способом отметил гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0).
После гола Пулишич показал футболку под игровой формой. На футболке было написано: «Парень в зеркале».
Memo Ochoa: «Mexico is the mirror in which the United States wants to see itself»— Major League Soccer (@MLS) November 13, 2021
Christian Pulisic: pic.twitter.com/bm5B10N5Zi
Ранее экс-вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа в интервью заявил: «Я думаю, что МЛС еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать мексиканский чемпионат. В международных рейтингах и соревнованиях Мексика также больше участвовала в чемпионатах мира. Мексика была зеркалом, в котором они хотят видеть себя, отражать и копировать».
После этого матча США с 14 очками поднялись на первое место в группе Северной и Центральной Америки, Мексика с таким же количеством очков — на второй строчке.
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