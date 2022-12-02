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Сегодня, 04:12

Кейлор Навас гордится выступлением сборной Коста-Рики на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас прокомментировал поражение от Германии (2:4) на чемпионате мира-2022.

«Нелегко вернуться после 0:7 в первой игре (против Испании), мы недовольны, потому что цель не выполнена, но это очень высокий уровень. Мы показали характер, менталитет костариканцев. Нам не хватило нескольких моментов, чтобы пройти в следующий раунд. Можем гордиться усилиями, которые приложили. Также гордимся тем, что Коста-Рика претендует на участие в третьем чемпионате мира подряд. Нам нужны такие матчи, чтобы страна продолжала расти», — приводит L'Equipe слова Наваса.

Германия заняла третье место (4 очка), уступив Испании по количеству забитых мячей. Четвертая строчка в группе Е у Коста-Рики (3 очка).

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Кейлор Навас
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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