Хави назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я считаю, что Бразилия и Аргентина на ступеньку выше остальных. Месси очень мотивирован. Последние полгода он снова показывает свою лучшую игру. Считаю, у сборной Испании тоже будет очень хороший чемпионат мира. Я настроен оптимистично, несмотря на то что команду критикуют и предъявляют к ней много требований. Луис Энрике — настоящий лидер, у него очень сильный характер», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Аргентина играет в группе С против Саудовской Аравии, Польши и Мексики. Бразильцы на групповом этапе встретятся с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря.