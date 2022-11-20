Хавбек сборной Франции Рабьо назвал фаворитов ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриан Рабьо рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом чемпионата мира, который сегодня, 20 ноября, стартует в Катаре.

«Аргентина — один фаворитов. Не потому, что это последний чемпионат мира для Месси, а потому что это качественная команда с нужным настроем. Также м Нидерланды», — цитирует Рабьо La Gazzetta dello Sport.

Франция на групповом этапе сыграет с Тунисом, Австралией и Данией. Финал назначен на 18 декабря.

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