Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы H
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.
Группа H: расписание матчей
24 ноября. 16.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Уругвай — Корея. №14
24 ноября. 19.00. Доха. «Стадион 974». Португалия — Гана. №15
28 ноября. 16.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Корея — Гана. №30
28 ноября. 22.00. Лусаил. «Лусаил». Португалия — Уругвай. №32
2 декабря. 18.00. Эль-Вакра. «Эль-Джануб». Гана — Уругвай. №45
2 декабря. 18.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Корея — Португалия. №46
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