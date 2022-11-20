ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 07:22

Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы H

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Группа H: расписание матчей.
Фото «СЭ»

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

Группа H: расписание матчей

24 ноября. 16.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Уругвай — Корея. №14
24 ноября. 19.00. Доха. «Стадион 974». Португалия — Гана. №15
28 ноября. 16.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Корея — Гана. №30
28 ноября. 22.00. Лусаил. «Лусаил». Португалия — Уругвай. №32
2 декабря. 18.00. Эль-Вакра. «Эль-Джануб». Гана — Уругвай. №45
2 декабря. 18.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Корея — Португалия. №46

Полностью расписание всего ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
2
0
Читайте также
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
Мировые чемпионаты — соревнование брендов. Кто впереди — Adidas, Nike или самопальная форма?
Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристиан Нергор назвал игрока, который может стать лучшим на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости