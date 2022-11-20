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Мукоко: «Быть на чемпионате мира в 17 лет — это что-то невероятное»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юсуффа Мукуко поделился своими эмоциями перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

«Здесь можно набраться опыта. Я здесь также и для того, чтобы учиться. Приятно получать советы. Здесь 26 лучших игроков Германии, я могу многому научиться. Быть на чемпионате мира в 17 лет — это что-то невероятное. Меня очень хорошо приняли, мы с нетерпением ждем начала», — заявил 17-летний хавбек на пресс-конференции.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Коста-Рикой и Испанией. В первом матче немцы встретятся с японцами 23 ноября (16:00 мск).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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