Мукоко: «Быть на чемпионате мира в 17 лет — это что-то невероятное»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юсуффа Мукуко поделился своими эмоциями перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

«Здесь можно набраться опыта. Я здесь также и для того, чтобы учиться. Приятно получать советы. Здесь 26 лучших игроков Германии, я могу многому научиться. Быть на чемпионате мира в 17 лет — это что-то невероятное. Меня очень хорошо приняли, мы с нетерпением ждем начала», — заявил 17-летний хавбек на пресс-конференции.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Коста-Рикой и Испанией. В первом матче немцы встретятся с японцами 23 ноября (16:00 мск).