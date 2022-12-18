Зарема — о финале ЧМ-2022: «Больно, что такие праздники проходили в России, а теперь как на другой планете»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Аргентины в финале чемпионата мира-2022 над Францией (3:3, пенальти 4:2).

«Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Роналдо без трофея, а Месси доказал свой класс, золотой мяч снова его. Франции просто не повезло. Отыграться с 0:2 — это характер великих. Драматично, что травмирован Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим. Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете», — сказала Зарема «СЭ».

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.