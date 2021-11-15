Манчини не считает возможный выход Италии на ЧМ через стыковые матчи позорным

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный выход команды на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

«Нам не терпится сыграть, потому что кажется, что время тянется, и мы хотим, чтобы побыстрее началась игра, — приводит слова тренера Football Italia. — Северная Ирландия — тяжелый соперник, которого трудно обыграть в гостях. Они позволяют соперникам очень мало, очень хорошо защищаются, у них физически крепкая команда. Будет ли постыдным, если Италия выйдет на ЧМ через стыковые матчи? Нет. Важно попасть на чемпионат мира, неважно, как мы туда доберемся».

Италия и Швейцария перед последним туром отборочного цикла ЧМ-2022 лидируют в группе С, имея по 15 набранных очков. Команда Манчини опережает соперника за счет лучшей разницы мячей — +11 против +9.

15 ноября Италия сыграет с Северной Ирландией, а Швейцария сразится с Болгарией. Начало матчей — в 22:45 по московскому времени.