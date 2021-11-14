Головин и Смолов пропустят стыковой матч

Александр Головин и Федор Смолов не смогут сыграть за сборную России в стыковом матче, который пройдет 24 или 25 марта будущего года. Они «висели» на карточках, получили предупреждения в отборочной встрече чемпионата мира с Хорватией (0:1) и заработали дисквалификацию на одну игру.

Как подтвердили обозревателю «СЭ» в ФИФА, стыковые матчи считаются частью предварительного (отборочного) турнира чемпионата мира-2022. А потому, если футболист получает желтую карточку в последней встрече в группе и она оказывается для него второй, он дисквалифицируется на следующую игру — то есть на стартовый матч плей-офф.

Также в стыки переносятся единичные желтые карточки, полученные футболистами в ходе группового этапа.

Несколько иная ситуация в финальном турнире. В соответствии с регламентом ЧМ-2022 единичные желтые карточки и незавершившиеся дисквалификации за «лишние» предупреждения туда не переносятся и перестают действовать. То есть если перебор желтых карточек произошел в последнем для команды матче в отборочном турнире, игрок не будет отстранен и сможет выйти на поле в первой встрече чемпионата мира.

Это не относится к наказаниям, примененным за удаления с показом прямой красной карточки или двух желтых в одном матче. Они не аннулируются.

В ходе игр в группе футболисты сборной России получили 16 предупреждений. Рифат Жемалетдинов наказывался трижды, Алексей Миранчук — дважды. Свои одноматчевые дисквалификации они уже отбыли.

Из тех, кто полетел в Хорватию, кроме Смолова и Головина по одной желтой карточке имели Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Алексей Сутормин и Даниил Фомин. Кроме того, предупреждения есть у Артема Дзюбы и Дениса Черышева.