Болельщики сборной России бурно отреагировали на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Команды Хорватии (0:1).

Многие сравнивают эту игру с матчем отбора чемпионата Европы-2000 Россия — Украина (1:1), когда ошибка вратаря Александра Филимоноа лишила россиян участия в Евро.

Также любители футбола отмечают справедливость результата, несмотря на то, что Хорватия победила благодаря автоголу.

Напомним, что в матче с Хорватией Федор Кудряшов забил в свои ворота на 81-й минуте и лишил Россию прямого выхода на ЧМ-2022. Команда Карпина еще может выйти на турнир через стыковые матчи, которые пройдут в марте.

Комментарии болельщиков на сайте «СЭ»

Iz_naroda: «Чем-то напомнило матч Россия — Украина. И ляп Филимонова».

FCSM: «Бедалага Кудряшов, сейчас его будут макать. А вообще, так откровенно играть в автобус нельзя».

Пьяненький: «Поздравляю сборную Хорватии с заслуженным выходом на чемпионат мира по футболу!».

Адекват: «Не вините Кудряшова. Он весь матч провел хорошо и четко выполнял тренерскую установку, а то что случилось могло произойти с любым, кто когда-нибудь играл в футбол».

Клон Гоблина: «Приехали за ничьей в отбой. Привезли себе гол. Плохо. С такой слабой Хорватией надо было биться... Как всегда поджали лапки».

Доктор со стажем: «Кудряшов — Россия 1:0, везение и пруха Карпина закончились, наступили суровые критические будни росиянского футбола...».

hottie: «Там Дзюба кончил, наверное, от радости во время просмотра».

Sergey Khursan: «Кудряшов лишь восстановил справедливость...».

Дима Питерский: «Справедливое наказание за держисрачную тактику».

Vizioso: «Справедливо. Игравшая в футбол команда отправляется на мундиаль. Обидно разве что за Сафонова. Не заслужил он такой подставы от партнера».

Delgado: «У Валеры уже такое было, у тех кто родился после 99 еще нет. Циклическая история Российского футбола...едем дальше, не в первой».

Руй Викторович: «Бенефис Кудряшева как жертвы лимита и всеобщего футбольного недоразумени».