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«Чем-то напомнило матч Россия — Украина. И ляп Филимонова». Болельщики — о поражении Хорватии

18:56
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Болельщики сборной России бурно отреагировали на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Команды Хорватии (0:1).

Многие сравнивают эту игру с матчем отбора чемпионата Европы-2000 Россия — Украина (1:1), когда ошибка вратаря Александра Филимоноа лишила россиян участия в Евро.

Также любители футбола отмечают справедливость результата, несмотря на то, что Хорватия победила благодаря автоголу.

Напомним, что в матче с Хорватией Федор Кудряшов забил в свои ворота на 81-й минуте и лишил Россию прямого выхода на ЧМ-2022. Команда Карпина еще может выйти на турнир через стыковые матчи, которые пройдут в марте.

Комментарии болельщиков на сайте «СЭ»

Iz_naroda: «Чем-то напомнило матч Россия — Украина. И ляп Филимонова».

FCSM: «Бедалага Кудряшов, сейчас его будут макать. А вообще, так откровенно играть в автобус нельзя».

Пьяненький: «Поздравляю сборную Хорватии с заслуженным выходом на чемпионат мира по футболу!».

Адекват: «Не вините Кудряшова. Он весь матч провел хорошо и четко выполнял тренерскую установку, а то что случилось могло произойти с любым, кто когда-нибудь играл в футбол».

Клон Гоблина: «Приехали за ничьей в отбой. Привезли себе гол. Плохо. С такой слабой Хорватией надо было биться... Как всегда поджали лапки».

Доктор со стажем: «Кудряшов — Россия 1:0, везение и пруха Карпина закончились, наступили суровые критические будни росиянского футбола...».

hottie: «Там Дзюба кончил, наверное, от радости во время просмотра».

Sergey Khursan: «Кудряшов лишь восстановил справедливость...».

Дима Питерский: «Справедливое наказание за держисрачную тактику».

Vizioso: «Справедливо. Игравшая в футбол команда отправляется на мундиаль. Обидно разве что за Сафонова. Не заслужил он такой подставы от партнера».

Delgado: «У Валеры уже такое было, у тех кто родился после 99 еще нет. Циклическая история Российского футбола...едем дальше, не в первой».

Руй Викторович: «Бенефис Кудряшева как жертвы лимита и всеобщего футбольного недоразумени».

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры