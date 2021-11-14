«Чем-то напомнило матч Россия — Украина. И ляп Филимонова». Болельщики — о поражении Хорватии
Болельщики сборной России бурно отреагировали на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Команды Хорватии (0:1).
Многие сравнивают эту игру с матчем отбора чемпионата Европы-2000 Россия — Украина (1:1), когда ошибка вратаря Александра Филимоноа лишила россиян участия в Евро.
Также любители футбола отмечают справедливость результата, несмотря на то, что Хорватия победила благодаря автоголу.
Напомним, что в матче с Хорватией Федор Кудряшов забил в свои ворота на 81-й минуте и лишил Россию прямого выхода на ЧМ-2022. Команда Карпина еще может выйти на турнир через стыковые матчи, которые пройдут в марте.
Комментарии болельщиков на сайте «СЭ»
Iz_naroda: «Чем-то напомнило матч Россия — Украина. И ляп Филимонова».
FCSM: «Бедалага Кудряшов, сейчас его будут макать. А вообще, так откровенно играть в автобус нельзя».
Пьяненький: «Поздравляю сборную Хорватии с заслуженным выходом на чемпионат мира по футболу!».
Адекват: «Не вините Кудряшова. Он весь матч провел хорошо и четко выполнял тренерскую установку, а то что случилось могло произойти с любым, кто когда-нибудь играл в футбол».
Клон Гоблина: «Приехали за ничьей в отбой. Привезли себе гол. Плохо. С такой слабой Хорватией надо было биться... Как всегда поджали лапки».
Доктор со стажем: «Кудряшов — Россия 1:0, везение и пруха Карпина закончились, наступили суровые критические будни росиянского футбола...».
hottie: «Там Дзюба кончил, наверное, от радости во время просмотра».
Sergey Khursan: «Кудряшов лишь восстановил справедливость...».
Дима Питерский: «Справедливое наказание за держисрачную тактику».
Vizioso: «Справедливо. Игравшая в футбол команда отправляется на мундиаль. Обидно разве что за Сафонова. Не заслужил он такой подставы от партнера».
Delgado: «У Валеры уже такое было, у тех кто родился после 99 еще нет. Циклическая история Российского футбола...едем дальше, не в первой».
Руй Викторович: «Бенефис Кудряшева как жертвы лимита и всеобщего футбольного недоразумени».
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