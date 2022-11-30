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Голкипер Манданда сыграет в воротах сборной Франции против Туниса на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер сборной Франции Стив Манданда сыграет на чемпионате мира-2022 против Туниса, сообщает BeIn Sports. Для него это будет первая игра на турнире.

В первых двух турах ворота французов защищал Юго Льорис, который является капитаном команды. С ним трехцветные одержали две победы и гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Матч третьего тура групповой стадии между сборными Франции и Туниса состоится в среду, 30 ноября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

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Стив Манданда
Футбол
Сборная Франции по футболу
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