Глушаков рассказал о травме, из-за которой покинул расположении сборной

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о своей травме. Из-за нее он был вынужден покинуть расположение национальной команды.

— Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.

— В любом случае, здорово что тебя вызвали?

— Безусловно! Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня — главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше.

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).