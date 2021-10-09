Дюков: «Дзюба набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь сборной России»

Президент РФС Александр Дюков после победы России над Словакией (1:0) рассказал об ожиданиях от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией.

Дюков также высказался об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские игры.

— Верите в команду перед матчем со сборной Словении?

— Для нас каждый матч решающий. В том числе и матч со Словакией был решающим.

— Как вы относитесь к отказу Артема Дзюбы не играть за сборную?

— Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.

— Вы же видели, как Дзюба себя проявил...

— Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.

— Дорога в сборную для него не закрыта?

— Это решает тренер, — сказал Дюков.

Матч Словения — России состоится 11 октября в Мариборе. Начало — в 21.45 (мск).