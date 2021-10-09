Дюков: «Дзюба набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь сборной России»
Президент РФС Александр Дюков после победы России над Словакией (1:0) рассказал об ожиданиях от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией.
Дюков также высказался об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские игры.
— Верите в команду перед матчем со сборной Словении?
— Для нас каждый матч решающий. В том числе и матч со Словакией был решающим.
— Как вы относитесь к отказу Артема Дзюбы не играть за сборную?
— Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.
— Вы же видели, как Дзюба себя проявил...
— Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.
— Дорога в сборную для него не закрыта?
— Это решает тренер, — сказал Дюков.
Матч Словения — России состоится 11 октября в Мариборе. Начало — в 21.45 (мск).
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