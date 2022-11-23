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Главный тренер сборной Марокко: «Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

«Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита.

Мы старались действовать единым кулаком, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. В конце концов, ничья — это хороший результат.

Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали», — цитирует тренера Reuters.

В следующем матче ЧМ-2022 в воскресенье, 27 ноября сборная Марокко сыграет со сборной Бельгии.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
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Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
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ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

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22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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