Япония впервые выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете

Сборная Германии проиграла команде Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Встреча группы Е завершилась волевой победой японцев со счетом 2:1.

Япония впервые в своей истории выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете. До этого у японцев было две ничьих и 11 поражений в таких матчах.

Во втором матче сборная Германии сыграет 27 ноября с испанцами, команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.