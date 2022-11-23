Япония догнала Корею по победам в первых матчах на чемпионатах мира
Сборная Японии в третий раз за четыре последних турнира успешно начала чемпионат мира.
По числу стартовых побед японцы повторили азиатский рекорд, который принадлежал сборной Кореи, выигрывавшей в 2002, 2006 и 2010 годах.
По одной победе в первом туре одержали в разные годы Иран и Саудовская Аравия.
Случаи, когда азиатская команда начинала чемпионат мира с победы
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
04.06.2002
|
Корея
|
Польша
|
2:0
|
Хван Сон Хон, Ю Сан Чхоль
|
13.06.2006
|
Корея
|
Того
|
2:1
|
Ли Чхон Су, Ан Джун Хван — Кадер
|
12.06.2010
|
Корея
|
Греция
|
2:0
|
Ли Джон Су, Пак Джи Сун
|
14.06.2010
|
Япония
|
Камерун
|
1:0
|
Хонда
|
15.06.2018
|
Иран
|
Марокко
|
1:0
|
Буаддуз, в свои ворота
|
19.06.2018
|
Япония
|
Колумбия
|
2:1
|
Кагава, Осако — Кинтеро
|
22.11.2022
|
Сауд.Аравия
|
Аргентина
|
2:1
|
Аль-Шехри, Аль-Давсари — Месси
|
23.11.2022
|
Япония
|
Германия
|
2:1
|
Доан, Асано — Гюндоган