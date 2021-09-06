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В Госдуме считают, что российские молодые футболисты не уступают европейским

17:51
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» о своих ожиданиях от матча отборочного этапа ЧМ-2022 сборных России и Мальты.

«Думаю у Карпина и его команды есть мотивация и серьезнейшие амбиции. Надеюсь, у сборной все получится. Мальта не самый грозный соперник, у них небольшое государство. Тем более наши ребята на позитиве, поэтому нужна только победа», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также президент Федерации керлинга России оценил игроков национальной футбольной команды.

«Молодежь у нас не хуже, чем европейская. Бегают и думают быстро, пока миллиарды не зарабатывают, на тусовках не пьют. И натурализованные игроки помогут как старшие товарищи. Поэтому все будет хорошо», — добавил Свищев.

Сборная России сыграет с Мальтой 7 сентября в 21.45 по московскому времени на «Открытие Банк Арене».

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Сергей Федоров все материалы автора

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