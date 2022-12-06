Тите о своем танце после гола: «Я не хотел другой интерпретации, кроме радости по поводу результата»

Тите прокомментировал свой танец после гола Ришарлисона в матче против Кореи

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал свой танец после забитого гола в ворота сборной Кореи (4:1) в 1/8 ЧМ-2022.

«Всегда находятся недоброжелатели, которые воспринимают это как неуважение. Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться.

Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата, игры в целом, но никак не проявление неуважения к сопернику или Паулу Бенту, которого я очень уважаю. Спрятаться не получилось (смеется)», — цитирует Тите Globo.

В матче против Кореи главный тренер сборной Бразилии станцевал вместе с игроками после третьего гола, который забил Ришарлисон.

Сборная Бразилии в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.