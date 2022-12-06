Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 07:38

Гави об игре против Марокко: «Бесполезно говорить о нашем возможном матче с Бразилией, но мы никого не боимся»

Гави прокомментировал предстоящий матч против Марокко
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Испании Гави прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко.

«Это чемпионат мира, плей-офф. Я ожидаю очень трудную игру в матче против Марокко. Мы уже увидели, что в этой команде хороши как игроки, так и команда в целом.

Я уважаю все сборные, но никого не боюсь. Конечно, Бразилия — один из фаворитов, но бесполезно думать о нашей возможной игре. Надо быть сосредоточенными на следующем сопернике, матч против Японии это доказал.

Я соглашаюсь с Энрике, когда он говорит, что футбол — это шоу, зрелище. Мы хотим, чтобы Испания гордилась нашим футболом», — цитирует Гави Marca.

Во вторник, 6 декабря, сборная Испании встретится с Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

18-летний Гави сыграл за национальную команду три матча на групповой стадии турнира и забил один гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
1
Читайте также
Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Бразилия забрала себе два важных рекорда чемпионатов мира
Винисиус — самый молодой автор гола Бразилии на ЧМ после Неймара в 2014 году
Пеле о победе сборной Бразилии: «Они сделали мой день полным счастья»
Дани Алвес вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии
Винисиус: «Я надеюсь, мы сможем танцевать до финала ЧМ-2022»
Тите: «Неймар лидер сборной Бразилии, который усиливает игру всех остальных»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бразилия забрала себе два важных рекорда чемпионатов мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости