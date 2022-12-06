Гави об игре против Марокко: «Бесполезно говорить о нашем возможном матче с Бразилией, но мы никого не боимся»

Полузащитник сборной Испании Гави прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко.

«Это чемпионат мира, плей-офф. Я ожидаю очень трудную игру в матче против Марокко. Мы уже увидели, что в этой команде хороши как игроки, так и команда в целом.

Я уважаю все сборные, но никого не боюсь. Конечно, Бразилия — один из фаворитов, но бесполезно думать о нашей возможной игре. Надо быть сосредоточенными на следующем сопернике, матч против Японии это доказал.

Я соглашаюсь с Энрике, когда он говорит, что футбол — это шоу, зрелище. Мы хотим, чтобы Испания гордилась нашим футболом», — цитирует Гави Marca.

Во вторник, 6 декабря, сборная Испании встретится с Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

18-летний Гави сыграл за национальную команду три матча на групповой стадии турнира и забил один гол.