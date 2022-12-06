Бенту — о матче против Бразилии: «Я очень горжусь, мы смело вошли в игру и придерживались своего стиля»

Бывший тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Бразилии (1:4).

«Бразилия победила заслуженно, и, конечно, я расстроен результатом, но последние четыре года корейский футбол был великолепен. Сегодня мы очень смело вошли в игру, и пусть нам не хватало энергии, мы придерживались своего стиля до конца, чем я очень горжусь. Мы здорово выступили на групповом этапе. Мы могли и должны были обыгрывать Гану, но в целом я доволен», — цитирует специалиста Reuters.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. После вылета Южной Кореи с мирового первенства тренер Бенту подал в отставку. 53-летний специалист возглавлял национальную команду с 2018 года. На групповой стадии чемпионата мира Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0), уступила Гане (2:3) и победила Португалию (2:1).