Виллаш-Боаш хочет работать тренером на ЧМ-2022

Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш признался, что через три года уйдет из профессии.

— Андре, вы уже год никого не тренируете. Как ваши дела?

— Пока я ищу возможность возобновить тренерскую деятельность. Мне интересно провести сжатую карьеру — длиной в 15 лет. Пока я работал главным тренером на протяжении 12 лет, так что буду в профессии еще три года. Сейчас меня больше интересуют сборные. Но национальную команду найти сложнее — рынок более узкий, в нем трудно быстро получить хорошее предложение. Меня звали к себе некоторые клубы, но я всем отказывал, потому что хочу попасть в сборную. Однако прогнозировать сложно, потому что штаб более-менее всех национальных команд сформирован. Нахожусь в ожидании.

— Правильно ли я понимаю, что вы больше не будете работать в клубном футболе?

— У меня были предложения, но пока я их всех отклонял, так как сохраняю надежду поработать на чемпионате мира в Катаре. Причин много. Я всегда держал в уме, что хочу работать тренером 15 лет, а сейчас прошло уже 12. При этом мне интересно попробовать себя в национальной команде и понять, в чем отличия от работы на клубном уровне. Чемпионат мира — сильнейший турнир среди сборных, поэтому я хочу там побывать в качестве участника. Хотя я осознаю, что пробившиеся на крупный турнир команды обычно не меняют тренеров. И предполагаю, что перестановки будут в тех сборных, которые не попадут на ЧМ-2022. Не говорю, что в клубах работать больше не буду. Если появится какой-то проект, который захватит меня, то я могу согласиться. У меня есть время до 2024 года, когда исполнится 15 лет моей тренерской карьере.