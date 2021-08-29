Гильерме заявил, что готов сыграть против Хорватии с первых минут

Голкипер сборной России Гильерме ответил на вопрос, сможет ли он с первых минут сыграть в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Хорватии.

«Сейчас у меня нормальное состояние, — цитирует Гильерме официальный Telegram сборной России. — Если тренерский штаб решит, что я буду в старте против Хорватии, выйду и буду играть.

Все вратари сборной — высокого уровня, их качества позволяют каждому из них быть первым номером. А кто будет играть, решат тренеры. Кто бы не вышел в старте, получит поддержку от всех вратарей сборной.

Сборная Хорватии? Сегодня утром был небольшой разбор их игры. Мы знаем эту команду. У них сильные игроки. Но у нас есть время к ним подготовиться".

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.