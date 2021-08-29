Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Гильерме: «Виталий Кафанов — это легенда»

18:36
Теги:

Голкипер сборной России Гильерме высоко оценил работу тренера вратарей команды Виталия Кафанова.

«Могу сказать, что Кафанов — это легенда среди тренеров вратарей в России, — сказал футболист в интервью Youtube-каналу РФС. — Очень опытный человек на своей позиции. Все мы вратари очень хорошо его знаем, даже те, кто с ним не работал. Мне очень повезло. Я думаю, что любой вратарь в России хотел бы с ним поработать на тренировке. Я буду получать удовольствие от тренировок и работать. Неважно, какого ты возраста — всегда есть в чем прибавить или чему научиться. Я хочу еще прибавить».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=yDS_Ai8CljY

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени
Равнодушный кот довел малыша до слез и рассмешил Сеть
Певица Анжелика Агурбаш рассказала о допросе в полиции
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры