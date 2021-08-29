Голкипер сборной России Гильерме высоко оценил работу тренера вратарей команды Виталия Кафанова.

«Могу сказать, что Кафанов — это легенда среди тренеров вратарей в России, — сказал футболист в интервью Youtube-каналу РФС. — Очень опытный человек на своей позиции. Все мы вратари очень хорошо его знаем, даже те, кто с ним не работал. Мне очень повезло. Я думаю, что любой вратарь в России хотел бы с ним поработать на тренировке. Я буду получать удовольствие от тренировок и работать. Неважно, какого ты возраста — всегда есть в чем прибавить или чему научиться. Я хочу еще прибавить».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.