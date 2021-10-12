Георгий Черданцев: «Болельщики принимают Карпина, сборная на первом месте. Чего еще хотеть?»

Комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» предположил, почему сборная России так преобразилась в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

— Вы же вряд ли предполагали, что команда Карпина так преобразится за три дня после игры со Словакией?

— Не скрою, удивлен. Это парадокс. Пока не нашел ответа на этот вопрос. Видимо, накапливается в сборной какая-то положительная энергия. Команда же собралась не в первый раз. Коллектив складывается не за один день. Видимо, все предыдущие тренировки, начиная с сентября месяца, все то время, которое сборники провели вместе, в итоге дали вот такой положительный результат. Во всяком случае на данный момент.

— Чем эта сборная Карпина принципиально отличается от команды Черчесова?

— Слушайте, мы всегда спотыкаемся, когда отталкиваемся от результата и эмоций. В случае победы сразу начинаем искать позитивные вещи, моменты, новшества. Прессинг и все такое.

Но я опять же вернусь к тому, что сейчас прежде всего важно итоговое место в группе. Надо было со словаками перейти на схему с тремя центральными — Карпин перешел. Надо было вчера в определенный момент закрыться против словенцев — он закрылся. Черчесов тоже ведь играл на результат. Надо отталкиваться от уровня соперников. Да, удалось победить очень крепкую Словакию. Но мы пока, надо признать, еще не встречались с топовыми сборными при Карпине. Хорваты еще не набрали оптимальную форму, они сейчас явно не в порядке. Поэтому пока не стоит делать далекоидущие выводы по Мальте, Кипру, Словении. Да это и несправедливо по отношению к тренерскому штабу, у которого нет месяца для подготовки, чтобы подвести всех футболистов под один знаменатель.

Главное, что мы увидели вчера, — победную раздевалку после игры. Песня «Валера», единение существенно обновленной команды. Вот это действительно здорово! Болельщики принимают этого тренера, плюс есть первое место в группе. Чего еще хотеть?