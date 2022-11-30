Газзаев считает, что возвращение Бензема в сборную Франции на ЧМ-2022 может наладить атмосферу в команде

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении форварда Карима Бензема в сборную Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Сборная Франции, которой прогнозируют дойти до финала, очень сильная. Надеюсь, что конфликтов в команде во время турнира не будет, потому что ничего хорошего они не могут преподнести. Задача тренера решать их. Если Бензема вернется в сборную, то это будет серьезное усиление, но важна его физическая форма. Может помочь тренеру наладить атмосферу в раздевалке. Он усилит не только линию нападения, но и атмосферу в раздевалке», — сказал Газзаев «СЭ».

Бензема получил повреждение во время тренировки национальной команды перед чемпионатом мира-2022. У француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, из-за которой он пропускает турнир.

После двух туров сборная Франции занимает первое место в группе D, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — в 18.00 по московскому времени.