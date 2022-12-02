Кейлор Навас: «Настоящий фанат футбола — это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура боления не такая»

Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас после поражения от Германии (2:4) на чемпионате мира-2022 раскритиковал отношение костариканских фанатов к национальной команде.

«Настоящий фанат футбола — это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура боления не такая. Надеюсь, однажды она изменится.

После гола болельщики празднуют и обнимают друг друга, а потом после пропущенного не стесняются в оскорблениях.

Люди не понимают, что перед нами соперник, что это игроки высокого уровня, многие их видят только по телевизору, они играют в Лиге чемпионов и некоторые чемпионы мира. Это не оправдания, это реальность», — цитирует голкипера ESPN.

Германия заняла третье место (4 очка), уступив Испании по количеству забитых мячей. Четвертая строчка в группе Е у Коста-Рики (3 очка).