Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением о вратарях, которые были выбраны Виталием Кафановым на ноябрьские матчи сборной России в квалификации чемпионата мира-2022.

«Гильерме и Сафонов — это и есть те вратари, которые, скорее всего, будут играть. Тем более что Сафонов последние матчи за сборную сыграл качественно. Что касается Хайкина, который выступает в Норвегии, я его, естественно, не знаю. И его потенциальным возможностям мне трудно дать оценку. Есть два основных вратаря, а с этими голкиперами — с Хайкиным и Лантратовым — мы знакомимся и готовим их на какую-то перспективу. Мне кажется, что это правильные шаги.

Тем более что Кафанов, с моей точки зрения, очень квалифицированный тренер вратарей. В нем привлекает и очень ценно то, что у него нет мелочей. Он тренер, который хорошо может объяснить, потребовать все, что связано с нюансами вратарского искусства. Действительно, порой какая-то незначительная погрешность, которая кажется мелочью, может приводить к серьезным негативным последствиям", — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

В состав сборной вошли 4 голкипера: Маринато Гильерме, Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Никита Хайкин. Полностью состав можно посмотреть по этой ссылке.

В ноябре сборная России сыграет заключительные матчи квалификации ЧМ-2022. Команда 11 ноября встретится с Кипром и 14 ноября — с Хорватией.