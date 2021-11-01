Карпин: «Отказ Дзюбы — не главная причина для невызова в сборную»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, который не был вызван в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Ранее Дзюба отказался от приглашения в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022 из-за своей неоптимальной формы.
«Правильно понимаете, что я в итоге не писал Дзюбе, набрал ли он форму. Его отказ — не главная причина для невызова. Две последние игры в «Зените» он тоже не играл в старте. Выходов на замену мне недостаточно.
Как игроку лучше отказываться от выступления за сборную? Лучше всего это делать в приватной беседе, с глазу на глаз", — сказал Карпин.
Сборная России по футболу занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В активе команды 19 очков. Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).
В ноябре российская сборная сыграет в матчах против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).
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