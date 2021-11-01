Голкипер «Химок» Лантратов прокомментировал свой вызов в сборную России
Вратарь «Химок» Илья Лантратов отреагировал на свой вызов в сборную России на ближайшие матчи.
«Рад вызову в сборную России, — цитирует Лантратова официальный сайт клуба. — Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это безусловно радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по «Химкам», которые надежно действуют и помогают защищать ворота.
Понимаю, что этот вызов — аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди — еще очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие».
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/noyabr/ilya-lantratov-o-vyzove-v-sbornuyu-rossii/
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