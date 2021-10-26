Гацкан: «Если до этого Дзюбы не было, а результат был, значит Карпин все правильно делает»

Бывший игрок «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Это выбор главного тренера, у него есть свой взгляд. Значит, Дзюба пока не нужен Карпину в этом составе. Не каждый футболист может попасть. Может, тактика не такая, которая нужна Карпину. Не надо интриги создавать. Это выбор главного тренера, который надо принять. Если не будет результата, то тогда надо будет делать выводы. Если до этого Артема не было, а результат был, значит главный тренер все правильно делает. Дальше посмотрим, что будет», — сказал Гацкан в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).

Состав сборной России на матчи в ноябре можно посмотреть по этой ссылке