Юрист Добровинский намерен подать в суд на организаторов ЧМ-2022 и взыскать 150 миллионов фунтов

Юрист Александр Добровинский хочет подать в суд на организаторов ЧМ-2022 и взыскать с них 150 миллионов фунтов за использование его фото без его согласия на официальном сайте мирового первенства.

«Если Дэвиду Бекхэму платят 150 миллионов фунтов за рекламу чемпионата мира по футболу, то нам с моей замечательной коллегой Мариной Дубровской стоит подумать: хотим ли мы получить столько же в суде. Или больше», — рассказал «СЭ» адвокат Александр Добровинский.

Бывший футболист сборной Англии подписал контракт, по которому будет послом Катара в течение следующих десяти лет. По договору Бекхэм будет получать по 15 миллионов фунтов в год (150 миллионов в общей сложности).