Фетисов: «Правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу. Сборная справится без него»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» отсутствие Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Артем же не хочет. Если человек не хочет, зачем его вызывать? Все правильно. Команда была в непростой ситуации, сейчас набрала ход. Считаю, что правильное решение, что Дзюбу не вывали. Без него справятся», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).
Состав сборной России на матчи в ноябре можно посмотреть по этой ссылке
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю