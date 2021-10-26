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Фетисов: «Правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу. Сборная справится без него»

11:43
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» отсутствие Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Артем же не хочет. Если человек не хочет, зачем его вызывать? Все правильно. Команда была в непростой ситуации, сейчас набрала ход. Считаю, что правильное решение, что Дзюбу не вывали. Без него справятся», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).

Состав сборной России на матчи в ноябре можно посмотреть по этой ссылке

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры