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Неймар: «Я уверен, что у меня будет шанс вернуться, и я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Бразилии Неймар уверен, что у него еще будет шанс выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Гордость и любовь, которые я испытываю к тому, что ношу футболку сборной своей страны, необъяснимы. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия. Ничто в моей жизни не давалось легко, мне всегда приходилось стремиться к своим мечтам и целям. И снова на чемпионате мира у меня травма. Этот день стал одним из самых сложных моментов в моей карьере... Да, это больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, и я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, своим товарищам по команде и себе. Моя вера бесконечна», — написал бразилец в своих социальных сетях.

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира ЧМ.

Сборная Бразилии занимает первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка). 28 ноября бразильцы сыграют со Швейцарией.

Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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