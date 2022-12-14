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Судейство

14 декабря, 23:41

Франция — Марокко: снова судейский скандал — арбитр не назначил пенальти и не фиксирует фолы

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.
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Арбитр Сесар Рамос во втором полуфинальном матче чемпионата мира-2022 Франция — Марокко странным образом относится к выполнению своих обязанностей. Мексиканский судья на 27-й минуте ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды Дидье Дешама, неправильно оценивает единоборства, не фиксирует фолы и не выносит предупреждения.

В середине первого тайма он поступил абсолютно неправильно, наказав Софьяна Буфаля штрафным ударом и желтой карточкой. Вместо этого следовало назначить пенальти за фол Тео Эрнандеза. Защитник коснулся мяча, поскользнулся и врезался в соперника ногами, сбив его. Рамос занимал неплохую позицию, но в динамике допустил серьезную ошибку.

Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция. Фото "СЭ"
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция. Фото "СЭ"
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.

На 33-й минуте он наоборот ошибочно не наказал марокканского футболиста, который ударил шипами Эрнандеза. Следовало вынести предупреждение.

Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция. Фото "СЭ"
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция. Фото "СЭ"
Эпизод в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко — Франция.

И второй полуфинал обещает завершиться судейским скандалом и недовольством сборной Марокко. Напомню, что в первом полуфинале итальянец Даниэле Орсато ошибочно назначил 11-метровый удар в пользу аргентинцев, решив, что вратарь хорватов Доминик Ливакович сфолил на Хулиане Альваресе.

Столкновение Доминика Ливаковича и&nbsp;Хулиана Альвареса в&nbsp;полуфинале ЧМ-2022 Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия (3:0). Новый судейский скандал в Катаре. Почему ВАР не вмешался в действия Орсато?
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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