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14 декабря, 23:50

Пирс Морган: «Марадона — величайший аргентинец в истории. Даже тут Месси не лучший»

Виталий Косик
Корреспондент
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Английский журналист Пирс Морган считает, что легендарный форвард Диего Марадона был лучшим футболистом в истории сборной Аргентины.

«Диего Марадона, по моему мнению, величайший аргентинец в истории футбола. Месси даже тут не лучший. Если посмотреть на голы в карьере, голы в Лиге чемпионов, то Роналду далеко впереди. Он лучше в воздухе, он лучше играет обеими ногами, хотя у Месси палочка-выручалочка — левая нога. Я могу набрать много фактов, которые, как мне кажется, приведут к выводу не только о том, что Роналду величайший в истории, но и о том, что Месси — лишь второй из величайших аргентинцев», — заявил Морган в эфире talkSPORT.

На чемпионате мира-2022 Лионель Месси принял участие в 6 матчах за Аргентину, забил пять голов и отдал три результативные передачи. 18 декабря его команда встретится в финале турнира с Францией, начало — 18.00 мск.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл на мировом первенстве 5 матчей и забил один гол. Его национальная команда покинула турнир после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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