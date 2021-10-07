Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович пожелал, чтобы сборные Хорватии и России вместе попали на ЧМ-2022.

«Шансов занять первое место в группе квалификации ЧМ-2022 больше, конечно, у Хорватии. Я тоже болею за Россию, хочу, чтобы Хорватия с первого места вышла, а Россия — со второго», — передает слова Бистровича корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.

Также футболист рассказал, о чем общался с перешедшим в английский «Вест Хэм» из ЦСКА Николой Влашичем.

«Поддерживаю с ним отношения. Он там доволен, у него там все условия. Еще ожидает голов и голевые передачи, думаю, что скоро все придет», — добавил Бистрович.