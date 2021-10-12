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Горецка: «У сборной Германии есть все качества для победы на ЧМ-2022»

Горецка рассказал, что нужно сделать сборной Германии для победы на ЧМ-2022
12 октября, 10:21
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка высказался о предстоящем выступлении команды на ЧМ-2022 года. Накануне немецкая сборная обыграла Северную Македонию (4:0).

«Чтобы вернуться на вершину, нам предстоит хорошо поработать. Нужно многое улучшить в своей игре. У сборной Германии есть все качества, это неоспоримо. Но мы все должны продолжать работать над собой и своей игрой», — цитирует Горецку RTL.de.

Отметим, сборная Германии первой отобралась на ЧМ 2022 года. Турнир пройдет с 21 ноября по 12 декабря 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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