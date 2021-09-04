Смолов: «Киприоты точно заставили понервничать»

Форвард сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).

«Я считаю, что голевые передачи, это тоже очень классно. Я рад, что поучаствовал в обоих голах. Наша связка с Рифатом (Жемалетдиновым — прим. «СЭ») теперь сработала в обратном направлении (смеется). Я рад, что он забил дебютный гол. Я даже не знал, что это первый его гол.

Самое важно это победа. Очень рад вернуться в сборную.

Киприоты точно заставили понервничать. Но мы играли на выезде. Они пошли вперед, так как хотели отыграться. Если бы мы забили в конце первого тайма второй гол, то это успокоило бы игру.

Главный тренер в перерыве говорил, что нужно добавить, играть более агрессивно. Ну и забивать.

Играть в таких погодных условиях очень непросто: очень жарко, очень душно, обезвоживание быстрее наступает. Так что удалось забрать три очка в тяжелом выезде.

Мальта? Недооценки не будет. Все прекрасно понимают, какой сложный отбор. Все понимают, как важно занять первое место в отборочной группе», — сказал Смолов в интервью пресс-службе сборной России.