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Сегодня, 16:45

Дзагоев: «Испанцы не специально проиграли японцам!»

Дзагоев не считает, что сборная Испании специально проиграла Японии
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев в интервью «СЭ» прокомментировал невыход из группы на ЧМ сборной Германии.

— Как для себя объяснили вылет сборной Германии?

— Для нее это огромная неудача. Но хочется выделить и японцев — они достойно смотрелись в матче с немцами в первом туре. Не сказать, что доминировали, но сыграли очень организованно. Германия хорошо начала, но Япония забила дважды, а потом качественно оборонялась.

— Допускаете, что Испания в параллельном матче не особо упиралась против японцев, чтобы в 1/8 финала попасть на Марокко?

— С уверенностью могу сказать, что это было не специально (смеется). Я смотрел этот матч — испанцы, как и немцы, хорошо начали против Японии. Вряд ли они думали о сопернике в плей-офф, потому что могли вообще остаться за бортом, если бы Коста-Рика в третьем туре обыграла Германию. В какой-то момент так и было: Япония вела 2:1, а параллельно Коста-Рика с тем же счетом выигрывала у Германии. Правда, немцы быстро отыгрались. Нужно отдать должное японцам — они победили и не так много позволили создать испанцам, не дали им показать свой лучший футбол.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Испания сыграет с Марокко. Матч начнется 6 декабря в 18.00 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Алан Дзагоев
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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