Дзагоев назвал главных фаворитов ЧМ в Катаре

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет на чемпионате мира в Катаре.

— За кого болеете на чемпионате мира? Почему?

— Я с детства болею за сборную Бразилии, и сейчас ничего не изменилось. Смотрел их матчи в группе, выглядят достаточно уверенно. Для меня бразильцы — главные претенденты на чемпионство. Еще испанцы и французы хорошо смотрятся. Вот эти три команды пока выделю.

Сборная Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет против Кореи 6 декабря. Матч состоится в 22.00 (мск).