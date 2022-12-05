Сборные Японии и Хорватии назвали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Японии и Хорватии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Стали известны составы команд на эту игру.

В составе хорватов на поле с первых минут появится защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Япония: Гонда, Танигути, Томиясу, Нагатомо, Йошида, Эндо, Доан, Морита, Ито, Камада, Маэда.

Хорватия: Ливакович, Баришич, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Петкович, Крамарич.

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет с победителем пары Бразилия — Корея.