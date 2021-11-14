Бускетс: «Энрике — один из лучших тренеров мира. Такие специалисты обычно работают в клубах»
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился мнением о главном тренере национальной команды Луисе Энрике.
«Энрике — один из лучших тренеров мира, — приводит слова Энрике Marca. — Иметь такого специалиста — роскошь. Такие специалисты обычно работают в клубах».
Энрике является главным тренером сборной Испании с 2019 года. Также 51-летний испанец возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/seleccion/2021/11/13/618fed12268e3ef9288b45db.html
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