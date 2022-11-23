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Сегодня, 11:50

Гаврилов о просмотре кубкового матча «Спартака» и «Зенита»: «Конечно, буду смотреть матч Бельгии на ЧМ-2022»

Гаврилов выбрал между кубковым матчем «Спартак» — «Зенит» и игрой Бельгии на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что отдает предпочтение игре сборной Бельгии на чемпионате мира-2022 нежели кубковому матчу красно-белых с «Зенитом».

«Что буду смотреть: Зенит» — «Спартак» или чемпионат мира? А что это за игра «Зенит» — «Спартак»? Кубок России? В это же время будет играть Бельгия, ее можно посмотреть, конечно. А «Спартак» покажут в новостях, как сыграл. Сейчас идет чемпионат мира, мне хочется посмотреть все группы. В чемпионате России мы уже видели в первом круге и «Зенит», и «Спартак», — цитирует Гаврилова Legalbet.

«Зенит» сыграет со «Спартком» в групповом турнире Кубка России 27 ноября. В этот же время сборная Бельгии сыграет с Марокко на ЧМ-2022.

Источник: https://legalbet.ru/news/gavrilov-a-chto-eto-za-igra-zenit-spartak-budu-smotret/
Юрий Гаврилов (футбол)
Кубок России
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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